Теннисистка получила травму, подвернув ногу на рекламном щите (видео)

В матче 1/16 финала теннисного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) случился неприятный инцидент.

Во втором сете поединка София Кенин - Кирстен Флипкенс 34-летняя бельгийка получила травму на ровном месте. Кирстен, пытаясь достать мяч, немного отошла назад и в прыжке нанесла удар, однако при приземлении неудачно наступила на рекламный щит и подвернула ногу. Данная травма не позволила 86-й ракетке мира продолжить борьбу. К слову, Флипкенс выигрывала по сетам со счетом 1:0.

Видео травмы Кирстен Флипкенс на турнире в ОАЭ:

Kirsten Flipkens was forced to retire during her #AbuDhabiWTA second round match with Sofia Kenin, after tripping and injuring her ankle on an advertising board.

Maybe such boards should be pushed back? pic.twitter.com/hSrO5MWgt4

