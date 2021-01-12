Скачать
Вторник, 12.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Лопес удивил своей позицией по Ломаченко
Лопес удивил своей позицией по Ломаченко
Лунин пропустил шикарный гол от капитана Реала (видео)
Лунин пропустил шикарный гол от капитана Реала (видео)
Назван лучший футбольный тренер десятилетия
Назван лучший футбольный тренер десятилетия
"Огонь": Жена форварда сборной Украины поделилась горячим фото в купальнике
"Огонь": Жена форварда сборной Украины поделилась горячим фото в купальнике

Обидчица Свитолиной не дала Костюк пробиться в финал турнира в Абу-Даби (видео)

Обидчица Свитолиной не дала Костюк пробиться в финал турнира в Абу-Даби (видео)
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм kostyukmarta

Третья ракетка Украины и 99-я ракетка мира Марта Костюк в ожесточенной борьбе проиграла россиянке Веронике Кудерметовой (№46 WTA) на теннисном турнире в Абу-Даби.

Теннисистка получила травму, подвернув ногу на рекламном щите (видео)

18-летняя Марта в двухсетовом триллере навязала сопротивление 23-летней Веронике. В первом сете россиянка добыла победу лишь на тай-брейке, а во втором - сделала на один брейк больше и закономерно выиграла.

Видеообзор матча Марта Костюк - Вероника Кудерметова - 6:7(8), 4:6

В финале соревнований в Абу-Даби Кудерметова сыграет против Арины Соболенко (№10 WTA) из Беларуси. Отметим, несмотря на поражение, Костюк успешно выступила в ОАЭ и значительно подымется в рейтинге WTA. Украинка в ближайшее время станет 78-й ракеткой мира, попутно обновив личный рекорд.

"Телеграф" напоминает, что в 1/4 финала Костюк расправилась с "крикливой" испанкой, а Кудерметова переиграла первую ракетку Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Марта Костюк, Вероника Кудерметова.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крики соперницы Костюк на турнире в Абу-Даби смутили болельщиков (видео)
02 Усик может провести чемпионский бой с небитым кубинцем
03 Лопес удивил своей позицией по Ломаченко
04 Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире в Дохе (видео)
05 Защитник Шахтера снялся в романтической фотосессии с бывшей девушкой динамовца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь