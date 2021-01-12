Обидчица Свитолиной не дала Костюк пробиться в финал турнира в Абу-Даби (видео)

Третья ракетка Украины и 99-я ракетка мира Марта Костюк в ожесточенной борьбе проиграла россиянке Веронике Кудерметовой (№46 WTA) на теннисном турнире в Абу-Даби.

18-летняя Марта в двухсетовом триллере навязала сопротивление 23-летней Веронике. В первом сете россиянка добыла победу лишь на тай-брейке, а во втором - сделала на один брейк больше и закономерно выиграла.

Видеообзор матча Марта Костюк - Вероника Кудерметова - 6:7(8), 4:6

В финале соревнований в Абу-Даби Кудерметова сыграет против Арины Соболенко (№10 WTA) из Беларуси. Отметим, несмотря на поражение, Костюк успешно выступила в ОАЭ и значительно подымется в рейтинге WTA. Украинка в ближайшее время станет 78-й ракеткой мира, попутно обновив личный рекорд.

"Телеграф" напоминает, что в 1/4 финала Костюк расправилась с "крикливой" испанкой, а Кудерметова переиграла первую ракетку Украины.