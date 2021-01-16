Украинская теннисистка угодила в неприятную ситуацию перед Australian Open

Третья ракетка Украины и 99-я ракетка мира Марта Костюк получила незапланированный "отпуск" в Австралии в разгар подготовки к турниру Большого Шлема - Australian Open-2021. Об этом сообщила сама спортсменка на своей страничке в twitter.

"Без комментариев", - написала Марта, прикрепив сообщение от организаторов.

Украинка вместе с другими теннисистами отправилась на специальном рейсе из Абу-Даби в Мельбурн, однако по прилету получила плохие новости. Как оказалось, один из пассажиров самолета был болен коронавирусом. В итоге согласно медицинскому протоколу власти Австралии решили изолировать всех остальных пассажиров этого рейса сроком на 2 недели. Отметим, теннисисты, будучи на самоизоляции, не смогут покидать отель и тренироваться.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в этом году начнется 8 февраля и завершится 21 февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Костюк успешно выступила в Абу-Даби, дойдя до полуфинала турнира.