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Федерер врезал между ног жениху Свитолиной (видео)

Федерер врезал между ног жениху Свитолиной (видео)
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Известный швейцарский теннисист Роджер Федерер потренировался вместе с Гаэлем Монфисом и Элиной Свитолиной, которые недавно объявили о помолвке

Свитолина запела от счастья, вернувшись к Монфису (видео)

Федерер принял участие в челлендже, где он должен был бить мячом рядом с французом, однако в какой-то момент все пошло не так, и Роджер угодил мячом Монфису прямо между ног. Выглядело это очень больно. К слову, Свитолина лишь посмеялась над женихом.

 
 
 
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Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

"Спасибо, Роджер, за участие в челлендже. К сожалению, у тебя не получилось. Не пробуйте это дома!" - гласит сообщение под видео на совместной страничке в Instagram Гаэля и Элины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Монфис подарил украинской невесте "кубик".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 74

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Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис, Роджер Федерер.
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