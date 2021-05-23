Федерер врезал между ног жениху Свитолиной (видео)

Известный швейцарский теннисист Роджер Федерер потренировался вместе с Гаэлем Монфисом и Элиной Свитолиной, которые недавно объявили о помолвке.

Федерер принял участие в челлендже, где он должен был бить мячом рядом с французом, однако в какой-то момент все пошло не так, и Роджер угодил мячом Монфису прямо между ног. Выглядело это очень больно. К слову, Свитолина лишь посмеялась над женихом.

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"Спасибо, Роджер, за участие в челлендже. К сожалению, у тебя не получилось. Не пробуйте это дома!" - гласит сообщение под видео на совместной страничке в Instagram Гаэля и Элины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Монфис подарил украинской невесте "кубик".