"Динамо" выставило легионера на трансфер

Датский футболист "Динамо" Миккель Дуэлунд выставлен на трансфер. Об этом сообщает telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, датчанин не оправдал надежд руководства команды и теперь покинет киевский клуб. Правда, продать футболиста будет весьма непросто, ведь президент "Динамо" Игорь Суркис хочет получить за игрока не менее € 3 млн (куплен был футболист за € 4 млн, - прим. ред.). Кроме того, полузащитник получает в Киеве баснословную зарплату в €150 тысяч, но фактически не играет. Ожидается, что при отсутствии покупателей игрока отправят в аренду, а самым вероятным местом продолжения карьеры для 23-летнего вингера станет датский "Мидтьюлланд".

Контракт Дуэлунд с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне 2020/21 футболист сыграл всего 4 игры за "Бело-синих" и голевыми действиями не отмечался.

Ранее Игорь Суркис рассказал, как появилась идея пригласить Луческу в "Динамо".