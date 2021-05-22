Суркис рассказал, кто надоумил его пригласить Луческу в "Динамо" (видео)

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что назначить Мирчу Луческу главным тренером ему посоветовал украинский журналист Игорь Цыганык.

Суркис отметил, что изначально этот совет он проигнорировал и даже посмеялся с братом, однако когда положение "Динамо" в УПЛ было катастрофическим (команда рисковала остаться без "серебра"), он всерьез задумался о подписании именитого тренера. Также выбор пал на Луческу из-за пандемии коронавируса, ведь Европа была закрытой, а президент "Динамо" хотел видеть в команде человека с именем. К слову, Луческу и Суркис созванивались задолго до назначения румына в "Динамо". Функционер рассказал, что Мирча, будучи тренером сборной Турции, нахваливал украинскую молодежь из стана "динамовцев".

"Цыганык мне сказал. "Из всех, кто лучше всего может поработать с молодежью, я бы порекомендовал вам Луческу". Тогда я пропустил это мимо ушей. Потом у нас состоялся еще один какой-то разговор. Цыганык сказал, что легко может устроить переговоры с Мирчей. У него был его телефон, а Луческу уже не работал в сборной Турции. Человек 12 лет отработал в "Шахтере". Как это будет воспринято? Цыганык сказал, что нормально - приходит профессиональный тренер, работает. Если он даст результат, то как это должно быть воспринято?" - рассказал Суркис в интервью Youtube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

"Телеграф" напоминает, что с Мирчей Луческу "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, УПЛ, а в последнем матче сезона "Бело-синие" завоевали Кубок Украины.