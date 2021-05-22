Скачать
Суббота, 22.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Стала известна дата прихода нового тренера в "Шахтер"
Стала известна дата прихода нового тренера в "Шахтер"
Экс-игрока "Шахтера" пытались подставить в матче Кубка Либертадорес (видео)
Экс-игрока "Шахтера" пытались подставить в матче Кубка Либертадорес (видео)
Девушка-боец ММА нокаутировала соперницу, прижав ее к сетке (видео)
Девушка-боец ММА нокаутировала соперницу, прижав ее к сетке (видео)
Боец ММА отправил соперника в нокдаун запрещенным ударом (видео)
Боец ММА отправил соперника в нокдаун запрещенным ударом (видео)

Суркис рассказал, кто надоумил его пригласить Луческу в "Динамо" (видео)

Суркис рассказал, кто надоумил его пригласить Луческу в "Динамо" (видео)
Обновлено 13:29 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что назначить Мирчу Луческу главным тренером ему посоветовал украинский журналист Игорь Цыганык.

Алиев рассказал, как закодировался после ультиматума Суркиса (видео)

Суркис отметил, что изначально этот совет он проигнорировал и даже посмеялся с братом, однако когда положение "Динамо" в УПЛ было катастрофическим (команда рисковала остаться без "серебра"), он всерьез задумался о подписании именитого тренера. Также выбор пал на Луческу из-за пандемии коронавируса, ведь Европа была закрытой, а президент "Динамо" хотел видеть в команде человека с именем. К слову, Луческу и Суркис созванивались задолго до назначения румына в "Динамо". Функционер рассказал, что Мирча, будучи тренером сборной Турции, нахваливал украинскую молодежь из стана "динамовцев".

"Цыганык мне сказал. "Из всех, кто лучше всего может поработать с молодежью, я бы порекомендовал вам Луческу". Тогда я пропустил это мимо ушей. Потом у нас состоялся еще один какой-то разговор. Цыганык сказал, что легко может устроить переговоры с Мирчей. У него был его телефон, а Луческу уже не работал в сборной Турции. Человек 12 лет отработал в "Шахтере". Как это будет воспринято? Цыганык сказал, что нормально - приходит профессиональный тренер, работает. Если он даст результат, то как это должно быть воспринято?" - рассказал Суркис в интервью Youtube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

"Телеграф" напоминает, что с Мирчей Луческу "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, УПЛ, а в последнем матче сезона "Бело-синие" завоевали Кубок Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,062

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол, Игорь Цыганык.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушка-боец ММА добыла зрелищную победу в Bellator (видео)
02 Чемпионка Bellator брутально нокаутировала претендентку за 10 секунд до конца боя (видео)
03 В Бельгии футболист забил уникальный гол грудью (видео)
04 Девушка-боец ММА нокаутировала соперницу, прижав ее к сетке (видео)
05 Президента футбольного клуба УПЛ дисквалифицировали на 5 лет - подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь