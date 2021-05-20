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Алиев рассказал, как закодировался после ультиматума Суркиса (видео)

Алиев рассказал, как закодировался после ультиматума Суркиса (видео)
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Бывший украинский футболист, блогер, Александр Алиев рассказал, что закодировался в 23 года и не употреблял алкоголь в течении четырех лет.

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По словам бывшего полузащитника "Динамо", тогда президент клуба Игорь Суркис поставил ему ультиматум: "Либо "Динамо", либо алкоголь", и Алиев выбрал команду. Александр поведал, что чувствовал себя значительно лучше в тот период, а его карьера пошла вверх и он перешел в "Локомотив" в хорошей форме. Четыре года футболист не выпивал, а затем его карьера пошла на спад, хотя сам Алиев не связывает это с алкоголем

"Я был закодирован. Спасибо Михалычу (Игорь Суркис, - прим. ред.), что он мне поставил ультиматум: "Выбирай: или "Динамо" (Киев) или алкоголь". Я пошел закодировался, принес ему справку. И он мне в очередной раз поверил. Я не пил четыре года", - рассказал Алиев в комментарии для YouTube-канала SportArena.

Ранее Алиев объяснил, почему избивал жену.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Александр Алиев, Футбол.
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