Футболист Алиев поверил в коронавирус, переболев им (видео)

Скандальный украинский футболист Александр Алиев стал героем "самого жесткого выпуска" на своем Youtube-канале "Кент", где ему компанию составил спортивный журналист Андрей Сенькив. Сенькив сходу "наехал" на Алиева за его слова о том, что коронавируса не существует. Алиев признал свою ошибку, отметив что поверил в COVID-19 только после того, как сам переболел им. Болезнь также затронула родителей футболиста.

"Коронавирус когда начинался, то у нас в Украине не так уж и был раскручен. Я этому не верил, действительно не верил. Я думал, что это специально. Я в политику не лез и лезть нее собираюсь. Это не мои дела. Там сидят свои люди. Чем занимаются, как обворовывают страну. Я этому не верил. Сейчас я этому поверил, потому что переболел и я, переболели и мои родители. Я вижу, что творится в мире. В обычном мире, в футбольном мире, везде. Сейчас я этому действительно верю. Те слова, что я выкидывал… Может быть, я где-то хайпанул", - рассказал Алиев.

Ранее Алиев прокомментировал "наезд" Украинской ассоциации футбола, которая обвинила футболиста в неподобающем поведении из-за дебютного клипа игрока.