Скачать
Пятница, 12.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Тайсон Фьюри ушел в запой
Тайсон Фьюри ушел в запой
В Бразилии арбитр помочился в центральном круге (видео)
В Бразилии арбитр помочился в центральном круге (видео)
Роналду пытается вернуться в "Реал" после провала в "Ювентусе"
Роналду пытается вернуться в "Реал" после провала в "Ювентусе"
Формула-1: у кого самая красивая машина? (фото)
Формула-1: у кого самая красивая машина? (фото)

Стало известно, почему УАФ наехала на Алиева

Стало известно, почему УАФ наехала на Алиева
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм aliev_sasha8

Скандальный украинский экс-футболист и тренер Александр Алиев попал под разбирательство со стороны УАФ (Украинская ассоциация футбола). Комитет этики и честной игры рассматривает нецензурный клип Алиева, который тот выпустил в январе 2021 года. По мнению футбольных функционеров, данная рэп-работа футболиста несет вред имиджу украинского футбола, а также проявляет неуважение к коллегам и соперникам.

Алиев удивил сменой имиджа на Крещение (фото)

Пресс-служба УАФ в комментарии для Sport.ua объяснила, почему взялась за Алиева, который уже долгие годы не является профессиональным спортсменом. Сообщается, родители юных футболистов обратились в УАФ с претензией, что ролик Алиева провоцирует их детей, в частности, употреблять алкоголь. Несмотря на то, что Александр уже давно не профессиональный футболист, 36-летний Алиев все еще имеет тренерскую лицензию, которая действительна до конца 2023 года. Таким образом, он является субъектом украинского футбола, и на него распространяется действие Кодекса этики и честной игры, и именно поэтому на его действия обратил внимание Комитет УАФ.

В УАФ отметили, что работая с детьми, Алиев не должен позволять себе публичную ругань и оскорбления в адрес других людей.

Отметим, ранее Алиев опубликовал видеоответ на письмо от Комитетп этики и честной игры:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Алиев жестко раскритиковал лидера "Динамо".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 119

Все по теме:

Александр Алиев, Футбол, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Динамо" пропустило обидный гол от "Вильярреала" (видео)
02 Луческу объяснил домашнее поражение от "Вильярреала"
03 Ломаченко получит семизначный гонорар за бой с Хэйни
04 Промах века - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Милан" (видео)
05 Кошмар для "Динамо": "Вильярреал" удвоил преимущество (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь