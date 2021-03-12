Стало известно, почему УАФ наехала на Алиева

Скандальный украинский экс-футболист и тренер Александр Алиев попал под разбирательство со стороны УАФ (Украинская ассоциация футбола). Комитет этики и честной игры рассматривает нецензурный клип Алиева, который тот выпустил в январе 2021 года. По мнению футбольных функционеров, данная рэп-работа футболиста несет вред имиджу украинского футбола, а также проявляет неуважение к коллегам и соперникам.

Пресс-служба УАФ в комментарии для Sport.ua объяснила, почему взялась за Алиева, который уже долгие годы не является профессиональным спортсменом. Сообщается, родители юных футболистов обратились в УАФ с претензией, что ролик Алиева провоцирует их детей, в частности, употреблять алкоголь. Несмотря на то, что Александр уже давно не профессиональный футболист, 36-летний Алиев все еще имеет тренерскую лицензию, которая действительна до конца 2023 года. Таким образом, он является субъектом украинского футбола, и на него распространяется действие Кодекса этики и честной игры, и именно поэтому на его действия обратил внимание Комитет УАФ.

В УАФ отметили, что работая с детьми, Алиев не должен позволять себе публичную ругань и оскорбления в адрес других людей.

Отметим, ранее Алиев опубликовал видеоответ на письмо от Комитетп этики и честной игры:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Алиев жестко раскритиковал лидера "Динамо".