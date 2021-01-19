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Алиев удивил сменой имиджа на Крещение (фото)

Алиев удивил сменой имиджа на Крещение (фото)
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм aliev_sasha8

Бывший футболист сборной Украины, а ныне блогер Александр Алиев нырнул в купель на Крещение. На снимках, которые экс-игрок Динамо разместил в Instagram, видно что он наголо побрил голову.

И такое бывает: Милевский вспомнил, как подрался с Алиевым на сборах

"С праздником", - подписал пост Алиев, прикрепив несколько снимков с Крещенского купания.

 
 
 
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Публикация от  ALEKSANDR ALIEV  (@aliev_sasha8)

Подписчики разделились во мнении касательно нырка в прорубь от Алиева, ведь они знают о его образе жизни. Однако нашлись и те, кто поддержали футболиста с таким "подвигом". К слову, поздравил Алиева и его главный "кент" - новоиспеченный футболист Миная Артем Милевский, который отметил публикацию смайликами "огонь" и "палец вверх". 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Алиев жестко раскритиковал лидера Динамо Виктора Цыганкова.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 421

Все по теме:

Александр Алиев, Футбол, Крещение.
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