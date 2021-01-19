Алиев удивил сменой имиджа на Крещение (фото)

Бывший футболист сборной Украины, а ныне блогер Александр Алиев нырнул в купель на Крещение. На снимках, которые экс-игрок Динамо разместил в Instagram, видно что он наголо побрил голову.

"С праздником", - подписал пост Алиев, прикрепив несколько снимков с Крещенского купания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALEKSANDR ALIEV (@aliev_sasha8)

Подписчики разделились во мнении касательно нырка в прорубь от Алиева, ведь они знают о его образе жизни. Однако нашлись и те, кто поддержали футболиста с таким "подвигом". К слову, поздравил Алиева и его главный "кент" - новоиспеченный футболист Миная Артем Милевский, который отметил публикацию смайликами "огонь" и "палец вверх".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Алиев жестко раскритиковал лидера Динамо Виктора Цыганкова.