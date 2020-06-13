И такое бывает: Милевский вспомнил, как подрался с Алиевым на сборах

Артем Милевский вспомнил, как Александр Алиев нападал на него с ножом.

Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский рассказал, как подрался со своим другом Александром Алиевым.

"Сидим на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Царство небесное, Валентин Белькевич тогда еще был в «Динамо», и Макс Шацких.

Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаем – тыщ-тыщ, друга по бороде. Эти нас разнимают, смеются, падают: "Кенты, вы что творите?". Мы такие – так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвем. Так ни разу и не выиграли".

"Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Все дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьезный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины", - сказал Милевский на своем YouTube-канале.