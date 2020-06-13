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"Я закодировался": Алиев рассказал о возвращении в Динамо

"Я закодировался": Алиев рассказал о возвращении в Динамо
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram
Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев вспомнил свое возвращение из Локомотива в Динамо.

Бывший полузащитник сборной Украины и Динамо Александр Алиев на своем YouTube-канале рассказал про второй приход в киевский клуб.

"Однажды был банкет, и Палыч (прим. - Семин) предложил мне вместе с ним перейти в Динамо. Я дал обещание, что уйду из Локомотива.

Я тогда не бухал, был закодирован. Дал хороший сезон в Динамо. Суркис знал, что я "хромаю" по отношению к алкоголю. Но все на меня могли положиться в любой момент".

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Также Алиев рассказал про ссору с Семиным.

"Приехав в Динамо я снова начал выпивать. Когда уезжал с Локомотива, моя бывшая жена была беременна. На базу однажды позвонили и сказали, что у меня родился сын.

Я попросил выходные на три дня. Эти три дня я отмечал. Во время Евро-2012 Семин предупредил меня, что не видит в списке из 25 футболистов. По его словам, Гармаш и другие парни были сильнее. Тогда я перебрался в аренду в Днепр", - сказал Алиев.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Александр Алиев, ФК Локомотив, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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