Милевский рассказал интересную историю из прошлого

Андрей Николаевич также забирал пиво у Гусева и отдавал стюардессам.

Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский рассказал, каким образом Андрей Шевченко ограничивал его в употреблении алкоголя.

"Команда, сборная Украины, летит в Турцию на семь дней с женами. Перед стартом Евро. Для активной паузы — волейбольчик, пробежки, теннис. Летим. Жара, май. Жены впереди сели, а мы на галерке. Олег Гусев из рюкзачка достает Корону . Тут Шева пронюхал и бежит в конец салона. Говорит: "Так, что это вы тут устроили»" Забирает пиво у Гусева и уносит стюардессам.

Олег достает еще одно. Я ему: "Анатольевич, давай сюда". И мы такие уже вдвоем сидим. Тут Шева опять возвращается. Или кто-то увидел, или накапал ему… Мол, вы охренели, у нас чемпионат Европы через месяц, давайте готовиться. И опять забрал. И так раза четыре.

Потом понял, взял этот рюкзак, унес. А прилетаем в Турцию, Блохин говорит — три дня выходных, я даже вообще не хочу вас видеть. Можете делать, что хотите. Красота!", - рассказал он в рамках своего YouTube-канала Миля.

Ранее бывший защитник киевского Динамо Горан Попов вспомнил, как Артем Милевский расслаблялся после тренировок.