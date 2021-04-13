"Зачем царапать меня?": Алиев объяснил, почему бил жену (видео)

Скандальный украинский футболист Александр Алиев рассказал спортивному журналисту Андрею Сенькиву на Youtube-канале "Кент", почему бил жену. Алиев считает, что в семейных разборках с рукоприкладством виноваты оба - и муж, и жена.

"Я никогда не начинал какую-то ссору сам. Я не скрою, что я где-то гулял, отдыхал, приезжал ночью домой. Я понимал этот скандал. Мы можем поскандалить, мы можем поругаться. Но зачем было брать и царапать меня? Вот для чего поднимать руку? Мы можем поругаться, можем словесно... Я понимаю ее как женщину. Но зачем было лезть руками и царапать меня? Почему я это делал? Во первых, потому что мне завтра ехать на базу, во вторых переодеваться. В третьих, я в коллективе, где пацаны. Они смотрят, видят и задают вопросы. Зачем мне это нужно? Я должен приезжать на базу, переодеваться, готовиться к тренировке, а не отвечать на дурацкие вопросы", - рассказал Алиев.

В ответ на это Сенькив отметил, что не существует ни одной причины бить женщину.

"Мне стыдно? Я никогда первым не подниму руку. Ну пускай это было один раз, но это продолжалось много раз. Я предупреждал, говорил. Но все равно все продолжалось. Из-за этого я так поступал. Это меня не красит. Это не правильно. На женщину нельзя подымать руку, она мать моих детей. Но в той ситуации, которая происходила у меня, виноваты оба 50 на 50", - добавил Алиев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Алиев поменял свое отношение к коронавирусу.