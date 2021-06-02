Луческу остается в "Динамо": детали контракта

"Динамо" продлило контракт с Мирчей Луческу. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

По информации источника, президент "Динамо" Игорь Суркис решил продлить сотрудничество с румынским специалистом до 2023 года. Отмечается, что в прошлом году между сторонами было подписано соглашение по системе "2+1". Отмечается, что руководство киевлян осталось довольным деятельностью Мистера, который выиграл с командой все внутренние трофеи в сезоне 2020/21, а также вывел "Бело-синих" в плей-офф Лиги Европы.

"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу", - цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" продлило контракт со своим лидером.