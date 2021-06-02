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Луческу остается в "Динамо": детали контракта

Луческу остается в "Динамо": детали контракта
12:36 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

"Динамо" продлило контракт с Мирчей Луческу. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

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По информации источника, президент "Динамо" Игорь Суркис решил продлить сотрудничество с румынским специалистом до 2023 года. Отмечается, что в прошлом году между сторонами было подписано соглашение по системе "2+1". Отмечается, что руководство киевлян осталось довольным деятельностью Мистера, который выиграл с командой все внутренние трофеи в сезоне 2020/21, а также вывел "Бело-синих" в плей-офф Лиги Европы.

"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу", - цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" продлило контракт со своим лидером.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Мирча Луческу, Футбол.
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