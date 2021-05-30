"Динамо" хочет перехватить у "Шахтера" талантливого бразильца (видео)

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18:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter mundodabola

"Динамо" заинтересовалась в приобретении полузащитника "Гремио" Феррейры. Об этом сообщает globoesporte.

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По информации источника, киевский клуб является одним из претендентов на 23-летнего левого вингера. Отмечается, что киевляне уже контактировали с "Гремио" по поводу возможного трансфера футболиста, однако до предложения дело пока не дошло. Примечательно, что интерес к Феррейре приписывают и донецкому "Шахтеру".

Кроме того, сообщается, что "Гремио" хочет в ближайшее время продлить Феррейру, увеличив его клаусулу, которая на данный момент составляет около 8 млн евро. Сам футболист хочет в Европу, а Украина может стать его перевалочным пунктом на пути в топовый чемпионат.

В сезоне 2020/21 Феррейра провел 21 поединок за "Гремио", забив 11 голов и отдав 8 ассистов. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" выставило датского легионера на трансфер.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,018

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Феррейра, ФК Гремио.
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