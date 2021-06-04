Главный тренер "Челси" продлил контракт с клубом

Как сообщает официальный сайт "Челси", лондонский клуб продлил контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем до июня 2024-го года. Условия нового договора не разглашаются.

Эту новость нельзя назвать неожиданной, так как немецкий специалист возглавил "синих" в январе этого года, и поднял команду почти с середины таблицы на четвёртое место Английской Премьер-лиги, да к тому же сделал главное и, казалось бы, невероятное - выиграл Лигу чемпионов. В португальском финале подопечные Тухеля благодаря единственному голу его соотечественника Кая Хаверца обыграли "Ман Сити" с Александром Зинченко в составе, и тем самым второй раз в истории добыли главный клубный трофей континента.

"Телеграф" напоминает, что главный тренер "аристократов" впервые увидел владельца "Челси", российского миллиардера Романа Абрамовича только после победы в финале Лиги чемпионов. Сам Томас Тухель тогда назвал это лучшим моментом для первой встречи с главным человеком в лондонском клубе.