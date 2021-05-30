Тренер "Челси" впервые встретил Абрамовича только после победы в Лиге чемпионов

Главный тренер "Челси" Томас Тухель после победы в финале Лиги чемпионов поведал, что познакомился с владельцем команды российским миллиардером Романом Абрамовичем только после решающего матча с "Манчестер Сити".

По словам Тухеля, он заверил Абрамовича, что останется голодными до побед, несмотря на триумф в Португалии.

"Я говорил с владельцем клуба на поле, и это был лучший момент для нашей первой встречи. Или, может быть, худший, потому что сейчас может стать только хуже! Мы поговорим снова, но я могу заверить его, что останусь голодным до побед. Я чувствую себя голодным и являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильной команды, которая полностью поддерживает мои убеждения в футболе", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

"Телеграф" напоминает, что "Челси" в финале Лиги чемпионов минимально одолел "Ман Сити", добыв свой второй трофей Лиги чемпионов в истории. У нас на сайте доступен полный видеообзор решающего матча.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Абрамович радовался голу Кая Хаверца в финале ЛЧ вместе с главным тренером лондонцев Андреем Шевченко.