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Тренер "Челси" впервые встретил Абрамовича только после победы в Лиге чемпионов

Тренер "Челси" впервые встретил Абрамовича только после победы в Лиге чемпионов
10:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter FutbolCheIsea

Главный тренер "Челси" Томас Тухель после победы в финале Лиги чемпионов поведал, что познакомился с владельцем команды российским миллиардером Романом Абрамовичем только после решающего матча с "Манчестер Сити". 

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По словам Тухеля, он заверил Абрамовича, что останется голодными до побед, несмотря на триумф в Португалии.

"Я говорил с владельцем клуба на поле, и это был лучший момент для нашей первой встречи. Или, может быть, худший, потому что сейчас может стать только хуже! Мы поговорим снова, но я могу заверить его, что останусь голодным до побед. Я чувствую себя голодным и являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильной команды, которая полностью поддерживает мои убеждения в футболе", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

"Телеграф" напоминает, что "Челси" в финале Лиги чемпионов минимально одолел "Ман Сити", добыв свой второй трофей Лиги чемпионов в истории. У нас на сайте доступен полный видеообзор решающего матча

Ранее "Телеграф" сообщал, что Абрамович радовался голу Кая Хаверца в финале ЛЧ вместе с главным тренером лондонцев Андреем Шевченко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол, Роман Абрамович, Томас Тухель.
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