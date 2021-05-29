Фанаты "Манчестер Сити" и "Челси" устроили погром перед финалом Лиги чемпионов (видео)

Британские футбольные фанаты заполонили улицы португальского Порту, где состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 "Манчестер Сити" - "Челси". Однако неприязнь некоторых группировок болельщиков команд переросла в массовые драки.

На одной из улиц Порту был совершен погром. Толпа людей раскидала стулья. Кроме того, в одном из домов были выбиты окна и некоторые попытались проникнуть внутрь. Сообщается, что причиной потасовки стали фанатские разборки между враждующими группами футбольных фанов.

В сети появились кадры погромов, учиненных английскими болельщиками:

"Телеграф" напоминает, что финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоится в субботу, 29 мая. Ранее мы сообщали, где и во сколько смотреть игру в прямом эфире в Украине, а также рассказывали о букмекерских раскладах накануне встречи.