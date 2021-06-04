Стал известен город, в котором пройдёт матч за Суперкубок УЕФА

Как сообщает официальный сайт лондонского "Челси", английский клуб и "Вильярреал" разыграют Суперкубок УЕФА в столице Северной Ирландии - городе Белфаст. Игра запланирована на 11 августа, и пройдёт на стадионе "Уиндзор Парк", вмещающем 18500 болельщиков.

В Суперкубке принимают участие победители главных клубных турниров Европы минувшего сезона. В розыгрыше 2020/2021 Лигу чемпионов выиграл "Челси", обыгравший "Ман Сити", а Лигу Европы - испанский "Вильярреал", в серии пенальти одолевший "Манчестер Юнайтед". В прошлом году Суперкубок взяла мюнхенская "Бавария", переигравшая в Будапеште испанскую"Севилью".

"Телеграф" напоминает, что сегодня лондонский "Челси" официально объявил о продлении контракта с Томасом Тухелем до 2024-го года. Специалист удостоился этой почести после победы в Лиге чемпионов.