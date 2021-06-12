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Венгрия - Португалия: на что способны венгры в "группе смерти" на Евро-2020?

Венгрия - Португалия: на что способны венгры в "группе смерти" на Евро-2020?
13:28 Сегодня Телеграф UEFA

Во втором турнире Евро подряд на групповом этапе встретятся сборные Венгрии и Португалии. Матч состоится во вторник, 15 июня, в 19:00 по киевскому времени.

Первые две игры венгров пройдут в Будапеште, и это, пожалуй, единственное преимущество команды итальянского специалиста Марко Росси. Они попали в настоящую "группу" смерти, получив соперников в виде самих португальцев, а также немцев и французов. Самый именитый игрок клуба - оборонец Вилли Орбан из "Ляйпцига".

Действующими чемпионами Европы руководит всё тот же Фернанду Сантуш, 5 лет назад приведший их к континентальному триумфу. Главной звездой команды, помимо Криштиану Роналду, можно назвать Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед", который однозначно является лучшим игроком английского клуба.  

Очевидный фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Португалии. 

Прогноз автора - 1:3 

"Телеграф" напоминает, как украинские футболисты загоняли Шевченко на тренировке сборной Украины.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Сборная Венгрии, Евро-2020.
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