Венгрия - Португалия: на что способны венгры в "группе смерти" на Евро-2020?

Во втором турнире Евро подряд на групповом этапе встретятся сборные Венгрии и Португалии. Матч состоится во вторник, 15 июня, в 19:00 по киевскому времени.

Первые две игры венгров пройдут в Будапеште, и это, пожалуй, единственное преимущество команды итальянского специалиста Марко Росси. Они попали в настоящую "группу" смерти, получив соперников в виде самих португальцев, а также немцев и французов. Самый именитый игрок клуба - оборонец Вилли Орбан из "Ляйпцига".

Действующими чемпионами Европы руководит всё тот же Фернанду Сантуш, 5 лет назад приведший их к континентальному триумфу. Главной звездой команды, помимо Криштиану Роналду, можно назвать Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед", который однозначно является лучшим игроком английского клуба.

Очевидный фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Португалии.

Прогноз автора - 1:3

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