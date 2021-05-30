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Невеста Роналду засветила пышную грудь (фото)

Невеста Роналду засветила пышную грудь (фото)
15:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, испанская танцовщица и модель Джорджина Родригес опубликовала смелую серию снимков в Instagram, где засветила глубокое декольте.

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На фото Джорджина одета в рваные джинсы голубого оттенка, белую майку, клетчатый пиджак нежно голубого и белого оттенков, светлые кроссовки и белые носочки. Образ красотка дополнила аксессуарами: черной сумкой, белым ремнем, часами в стразах, подвеской с крестиком, сережками и кольцами с бриллиантами.

 
 
 
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Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

За день фото набрали почти 2 млн лайков и более восьми тысяч комментариев: "Красивая", "Огонь", "Милая", "Королева", "Замечательная", "Прекрасная".

Ранее модель делилась другими эффектными кардами, на которых позировала в откровенных образах:

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джорджина снялась в фотосессии для популярного глянца.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 526

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Джорджина Родригес.
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