Невеста Роналду засветила пышную грудь (фото)

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, испанская танцовщица и модель Джорджина Родригес опубликовала смелую серию снимков в Instagram, где засветила глубокое декольте.

На фото Джорджина одета в рваные джинсы голубого оттенка, белую майку, клетчатый пиджак нежно голубого и белого оттенков, светлые кроссовки и белые носочки. Образ красотка дополнила аксессуарами: черной сумкой, белым ремнем, часами в стразах, подвеской с крестиком, сережками и кольцами с бриллиантами.

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За день фото набрали почти 2 млн лайков и более восьми тысяч комментариев: "Красивая", "Огонь", "Милая", "Королева", "Замечательная", "Прекрасная".

Ранее модель делилась другими эффектными кардами, на которых позировала в откровенных образах:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джорджина снялась в фотосессии для популярного глянца.