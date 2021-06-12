"Да хоть помоги мне": украинские футболисты загоняли Шевченко на тренировке сборной (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко активно тренируется вместе со своими подопечными.

Накануне матча с Нидерландами наставник "Сине-желтых" поиграл со своими футболистами в теннисбол. Украинские сборники целенаправленно атаковали зону ответственности Андрея Николаевича, и в какой-то момент тот обессиленный рухнул на газон. При этом "Шева" крикнул в адрес своего незадачливого партнера: "Да хоть помоги мне!".

Видео забавного момента доступно на Youtube-канале vZbirna:

Отметим, матч Нидерланды - Украина состоится 13 июня в Амстердаме. Ранее "Телеграф" сообщал где и во сколько смотреть игру. Также стали известны букмекерских расклады на этот поединок. За ходом встречи можно следить в нашем онлайне.

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