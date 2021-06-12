Нидерланды - Украина: онлайн матча Евро-2020

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины проведет свой первый матч на чемпионате Европы по футболу-2020. Встреча состоится на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" в этой статье проведет текстовый онлайн, в ходе которого здесь оперативно будут появляться видео голов и лучших моментов игры. Рассудит противостояние немецкий рефери Феликc Брых.

Нидерланды -:- Украина

(начало - в 22:00)

Суровый жребий свел "Желто-синих" с главным фаворитом группы С уже в первом матче. Букмекеры не верят в команду Андрея Шевченко, однако наша сборная явно может преподнести сюрприз хозяевам Евро. Отметим, в квартете С также выступают Австрия и Северная Македония, которые свой матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы начнут на три часа раньше.

Накануне игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу оценил перспективы "Желто-синих" на Евро-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч Нидерланды - Украина в прямом эфире.

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