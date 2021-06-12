Скачать
Суббота, 12.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Непобедимый украинский боец Амосов стал чемпионом Bellator (видео)
Непобедимый украинский боец Амосов стал чемпионом Bellator (видео)
Нидерланды - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)
Нидерланды - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)
Италия разгромила Турцию на старте Евро-2020 (видео)
Италия разгромила Турцию на старте Евро-2020 (видео)
"Да хоть помоги мне": украинские футболисты загоняли Шевченко на тренировке сборной (видео)
"Да хоть помоги мне": украинские футболисты загоняли Шевченко на тренировке сборной (видео)

Нидерланды - Украина: онлайн матча Евро-2020

Нидерланды - Украина: онлайн матча Евро-2020
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины проведет свой первый матч на чемпионате Европы по футболу-2020. Встреча состоится на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" в этой статье проведет текстовый онлайн, в ходе которого здесь оперативно будут появляться видео голов и лучших моментов игры. Рассудит противостояние немецкий рефери Феликc Брых

УЕФА будет проверять футболки сборной Украины на наличие слогана "Героям слава!"

Нидерланды -:- Украина

(начало - в 22:00)

Суровый жребий свел "Желто-синих" с главным фаворитом группы С уже в первом матче. Букмекеры не верят в команду Андрея Шевченко, однако наша сборная явно может преподнести сюрприз хозяевам Евро. Отметим, в квартете С также выступают Австрия и Северная Македония, которые свой матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы начнут на три часа раньше

Накануне игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу оценил перспективы "Желто-синих" на Евро-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч Нидерланды - Украина в прямом эфире.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 204

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны результаты переговоров УАФ с УЕФА по форме сборной Украины
02 Впервые в истории Евро стартовый мяч забили с помощью автогола (видео)
03 Луческу оценил шансы сборной Украины на Евро-2020
04 Италия разгромила Турцию на старте Евро-2020 (видео)
05 УЕФА будет проверять футболки сборной Украины на наличие слогана "Героям слава!"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь