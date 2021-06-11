УЕФА будет проверять футболки сборной Украины на наличие слогана "Героям слава!"

В УЕФА уточнили по поводу новой формы сборной Украины.

Сообщается, что украинская сторона обязана прикрыть лозунг "Героям слава!" на внутренней стороне футболок игроков на чемпионате Европы. Кроме того, перед каждым матчем Евро-2020 делегат УЕФА будет проверять форму игроков "Желто-синих" на предмет наличия слогана.

"После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем", - цитирует УЕФА СЭ.

"Телеграф" напоминает, что на новой форме сборной Украины изображены контуры границ страны с Крымом и Донбассом и лозунги "Слава Украине!" и "Героям Слава!". Из-за этого в России началась массовая истерия пропагандистов. Именно после запроса российской стороны УЕФА запретил один из лозунгов. 11 июня стали известны подробности переговоров УАФ и футбольного союза по данному вопросу. Президент УАФ Андрей Павелко сообщил о компромиссном решении.

Сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами. С полным календарем игр национальной команды можно ознакомиться у нас на сайте.