Скачать
Суббота, 12.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Луческу оценил шансы сборной Украины на Евро-2020
Луческу оценил шансы сборной Украины на Евро-2020
Впервые в истории Евро стартовый мяч забили с помощью автогола (видео)
Впервые в истории Евро стартовый мяч забили с помощью автогола (видео)
Италия разгромила Турцию на старте Евро-2020 (видео)
Италия разгромила Турцию на старте Евро-2020 (видео)
Стали известны результаты переговоров УАФ с УЕФА по форме сборной Украины
Стали известны результаты переговоров УАФ с УЕФА по форме сборной Украины

УЕФА будет проверять футболки сборной Украины на наличие слогана "Героям слава!"

УЕФА будет проверять футболки сборной Украины на наличие слогана "Героям слава!"
Обновлено 23:30 Пт, 11 Июнь 2021 Телеграф Фото: Facebook andriy.pavelko

В УЕФА уточнили по поводу новой формы сборной Украины.

У Путина отреагировали на решение УЕФА по форме сборной Украины

Сообщается, что украинская сторона обязана прикрыть лозунг "Героям слава!" на внутренней стороне футболок игроков на чемпионате Европы. Кроме того, перед каждым матчем Евро-2020 делегат УЕФА будет проверять форму игроков "Желто-синих" на предмет наличия слогана.

"После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем", - цитирует УЕФА СЭ.

"Телеграф" напоминает, что на новой форме сборной Украины изображены контуры границ страны с Крымом и Донбассом и лозунги "Слава Украине!" и "Героям Слава!". Из-за этого в России началась массовая истерия пропагандистов. Именно после запроса российской стороны УЕФА запретил один из лозунгов. 11 июня стали известны подробности переговоров УАФ и футбольного союза по данному вопросу. Президент УАФ Андрей Павелко сообщил о компромиссном решении.

Сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами. С полным календарем игр национальной команды можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 284

Все по теме:

Сборная Украины, УЕФА, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны результаты переговоров УАФ с УЕФА по форме сборной Украины
02 Луческу оценил шансы сборной Украины на Евро-2020
03 Кубок Америки-2021: расписание и результаты матчей (видео)
04 Левандовски "подстрелил" человека, делающего селфи (видео)
05 УЕФА будет проверять футболки сборной Украины на наличие слогана "Героям слава!"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь