Стали известны результаты переговоров УАФ с УЕФА по форме сборной Украины

Президент украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал итоги переговоров с УЕФА по новой форме сборной Украины.

Функционер заверил, что после затяжных переговоров, которые едва не зашли в тупик, миллионы уже выпущенных футболок сборной Украины останутся в первозданном виде. А вот игровые футболки футболистов национальной команды таки изменят. Ориентировочно, слоган "Героям слава!", который находится на внутренней стороне футболки, замостят новосозданной эмблемой в виде карты Украины с тризубом по центру и еще одной надписью "Слава Украине" (заглавное фото, - прим. ред.).

"На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020", - гласит сообщение главы УАФ в Facebook.

"Телеграф" напоминает, что накануне была представлена форма сборной Украины, на которой были изображены лозунги "Слава Украине" и "Героям слава!", а также контур территории Украины с Крымом и Донбассом. После обращения Российского футбольного союза (РФС) УЕФА обязал украинскую сторону убрать с футболки надпись "Героям слава!".

Отметим, сборная Украины начнет свой путь на Евро-2020 матчем с Нидерландами (13 июня). Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть эту игру, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.

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