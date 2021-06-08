Российский комментатор желает, чтобы на Евро встретились Украина и Россия

Известный российский комментатор Василий Уткин в эфире своего именного Ютуб-канала в слегка неоднозначной форме заявил, что желает встречи сборных России и Украины на Евро-2020. По мнению специалиста, этот матч решил бы множество проблем.

"Я не верю, что Миранчук и Малиновский, которые играют в одной команде, станут на поле выяснять, чей Крым. Потому что эта игра может показать, что между нашими странами возможен простой футбольный матч - адски интересный, чрезвычайно азартный, от которого невозможно будет оторваться, и который надолго поставит рекорд смотрибельности что в одной стране, что в другой. Причём последнее касается телевидения любых жанров" - сказал комментатор.

"Телеграф" напоминает, что в МИД Украины достаточно жёстко отреагировали на нападки России касательно формы национальной сборной Украины.