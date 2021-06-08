Скачать
Вторник, 08.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой
"Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой
Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
Украина - Кипр: как Ярмоленко забил издали с нерабочей ноги (видео)
Украина - Кипр: как Ярмоленко забил издали с нерабочей ноги (видео)
Сборная Украины в новой форме сняла проклятие одного гола: видеообзор матча с Кипром
Сборная Украины в новой форме сняла проклятие одного гола: видеообзор матча с Кипром

Российский комментатор желает, чтобы на Евро встретились Украина и Россия

Российский комментатор желает, чтобы на Евро встретились Украина и Россия
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Василий Уткин Соцсети

Известный российский комментатор Василий Уткин в эфире своего именного Ютуб-канала в слегка неоднозначной форме заявил, что желает встречи сборных России и Украины на Евро-2020. По мнению специалиста, этот матч решил бы множество проблем.  

"Я не верю, что Миранчук и Малиновский, которые играют в одной команде, станут на поле выяснять, чей Крым. Потому что эта игра может показать, что между нашими странами возможен простой футбольный матч - адски интересный, чрезвычайно азартный, от которого невозможно будет оторваться, и который надолго поставит рекорд смотрибельности что в одной стране, что в другой. Причём последнее касается телевидения любых жанров" - сказал комментатор. 

"Телеграф" напоминает, что в МИД Украины достаточно жёстко отреагировали на нападки России касательно формы национальной сборной Украины. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 177

Все по теме:

Сборная Украины, Евро-2020, Василий Уткин, Сборная России по футболу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой
02 Как по нотам: идеальная комбинация сборной Украины в матче с Кипром (видео)
03 Сборная Украины в новой форме сняла проклятие одного гола: видеообзор матча с Кипром
04 Сборная Украины забила Кипру два пенальти в первом тайме (видео)
05 Украина - Кипр: как Ярмоленко забил издали с нерабочей ноги (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь