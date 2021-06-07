В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на презентацию новой формы национальной команды по футболу.

Кроме того, Кулеба обратился к критикам экипировки, на которой изображен украинский Крым и Донбасс. По словам главы МИД, на форме сборной Украины изображены международно признанные границы страны, а потому не стоит даже "шипеть" на нее.

Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства. Им могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!" - написал Кулеба в своем микроблоге в twitter.

"Телеграф" напоминает, что новая форма сборной Украины была представлена 6 июня. В России тут же зашевелились пропагандисты и чиновники, которые призвали запретить форму "Желто-синих", однако в УЕФА отметили, что украинская сторона все сделала по правилам.