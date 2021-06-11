Нидерланды - Украина: букмекеры назвали вероятный исход матча Евро-2020

В воскресенье, 13 июня, в Амстердаме сборная Украины проведет стартовый матч на чемпионате Европы по футболу. Противостоять команде Андрея Шевченко будет сборная Нидерландов. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов Пари-Матч, сборная Нидерландов является безоговорочным фаворитом встречи. Успех "Оранжевых" оценивается в 1,68, а триумф "Желто-синих" - всего в 6,10. Ничья также маловероятна - 3,70.

Букмекеры уверены, что Нидерланды наверняка забьют гол - коэффициент 1,20, а вот Украине распечатать ворота хозяев будет тяжелее -1,77. Самым вероятным исходом встречи специалисты считают минимальную победу Нидерландов со счетом 1:0 - коэффициент 5,70.

Прогноз букмекеров на матч Нидерланды - Украина (данные за 11 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Нидерландов 1,68 - ничья 3,70 - победа команды Украины 6,10)

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч Нидерланды - Украина в прямом эфире. Кроме того, был определен главный арбитр встречи.

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