Нидерланды - Украина: матч Евро-2020 рассудит немецкий юрист

На поединке Евро-2020 группы С Нидерланды - Украина, который состоится 13 июня в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена" (начало - в 22:00 по киевскому времени), будет работать международная судейская бригада. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен 45-летний немецкий юрист из Мюнхена Феликс Брых. На линиях ему будут помогать соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять поляк Бартош Франковски. Арбитр системы VAR - Марко Фритц (Германия). Первые ассистенты арбитра VAR - Кристиан Дингерт (Германия) и Ли Беттс (Англия). Третий ассистент арбитра VAR - Стюарт Эттуелл (Англия).

Отметим, на ЧЕ-2020 Украина и Нидерланды выступают в квартете С вместе с командами Северной Македонии и Австрии, которые свой матч первого тура проведут также 13 июня.

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