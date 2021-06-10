Марлос прямо из душевой подсказал Бущану, как потащить пенальти от Зинченко (видео)

Полузащитник "Шахтера" Марлос потихоньку становится главной звездой сборной Украины вне поля. На этот раз украинский бразилец рассмешил сеть, став невольным свидетелем тренировки партнеров по команде в необычном месте.

Александр Зинченко и Георгий Бущан отрабатывали 11-метровые удары. Полевой футболист раз за разом реализовывал пенальти. Тут из-за спины Бущана послышался голос Марлоса, который посоветовал вратарю в следующий раз прыгнуть вправо. Голкипер "Динамо" совету не последовал и остался по центру ворот. В итоге Александр забил еще один гол. Как оказалось Марлос наблюдал за серией пенальти из душевой.

Видео забавной ситуации на тренировке сборной Украины доступно на Youtube-канале vZbirna:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. С расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, как "Шева" наказал Марлоса за опоздание на официальное мероприятие.