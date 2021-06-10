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Марлос прямо из душевой подсказал Бущану, как потащить пенальти от Зинченко (видео)

Марлос прямо из душевой подсказал Бущану, как потащить пенальти от Зинченко (видео)
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Полузащитник "Шахтера" Марлос потихоньку становится главной звездой сборной Украины вне поля. На этот раз украинский бразилец рассмешил сеть, став невольным свидетелем тренировки партнеров по команде в необычном месте.

Россияне добились запрета нашумевшей формы сборной Украины по футболу

Александр Зинченко и Георгий Бущан отрабатывали 11-метровые удары. Полевой футболист раз за разом реализовывал пенальти. Тут из-за спины Бущана послышался голос Марлоса, который посоветовал вратарю в следующий раз прыгнуть вправо. Голкипер "Динамо" совету не последовал и остался по центру ворот. В итоге Александр забил еще один гол. Как оказалось Марлос наблюдал за серией пенальти из душевой.

Видео забавной ситуации на тренировке сборной Украины доступно на Youtube-канале vZbirna:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. С расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, как "Шева" наказал Марлоса за опоздание на официальное мероприятие.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Марлос, Футбол, Евро-2020, Георгий Бущан, Александр Зинченко.
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