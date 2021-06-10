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Россияне добились запрета нашумевшей формы сборной Украины по футболу

Россияне добились запрета нашумевшей формы сборной Украины по футболу
12:12 Сегодня Телеграф Фото: Facebook andriy.pavelko

В УЕФА решили запретить форму сборной Украины. Об этом сообщает российское издание "Чемпионат".

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По информации источника, в организации после запроса Российского футбольного союза (РФС) усмотрели политический подтекст в сочетании фраз "Слава Украине!" и "Героям слава!". Источник сообщает, что УЕФА вынуждает украинскую сторону убрать с экипировки слоган "Героям слава!". Все остальное, включая карту Украины с Крымом и Донбассом, не нарушает правил футбольного союза.

Примечательно, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко ранее заверял, что новая форма сборной Украины полностью получила одобрение от УЕФА.

"Телеграф" напоминает, что новая форма сборной Украины была представлена 6 июня. В России из-за этого началась массовая истерия пропагандистов. А вот известный российский комментатор Уткин из-за скандальной ситуации хочет увидеть матч Украина - Россия на Евро-2020.

Ранее недовольство россиян по поводу формы сборной Украины прокомментировал главный тренер "Сине-желтых" Андрей Шевченко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, УЕФА, Футбол, Евро-2020.
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