Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Соперник сборной Украины на Евро-2020 разгромил Грузию (видео)
Соперник сборной Украины на Евро-2020 разгромил Грузию (видео)
"Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)
"Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)
Ребров прокомментировал слухи о своем возможном назначении в сборной Украины
Ребров прокомментировал слухи о своем возможном назначении в сборной Украины
Жена Зинченко засветила округлившийся животик на фото с Шевченко
Жена Зинченко засветила округлившийся животик на фото с Шевченко

"Наглые требования": Маркевич жестко ответил россиянам насчет новой формы сборной Украины

"Наглые требования": Маркевич жестко ответил россиянам насчет новой формы сборной Украины
12:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook andriy.pavelko

Известный украинский футбольный специалист, глава Комитета сборных УАФ Мирон Mаркевич прокомментировал скандал, который возник после публикации фото новой формы сборной Украины

Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

На форме национальной команды нанесены контуры всей территории Украины. В России бурно отреагировали на это из-за Крыма, а также лозунгов "Слава Украине!" и "Героям Слава!", которые написаны на футболке. Местные чиновники даже призвали УЕФА запретить новую экипировку "Желто-синих", однако в футбольном союзе уже одобрили форму. Экс-тренер "Днепра" и "Металлиста" считает, что россиянам следует заняться своими проблемами, в частности, решением ситуации с допинг-скандалами. Кроме того, Маркевич напомнил представителям РФ, что именно они оккупировали Крым.

Новая форма сборной Украины для Евро 2020

Новая форма сборной Украины для Евро 2020

"Их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать", - цитирует Маркевича meta-ratings.

Ранее "Телеграф" сообщал о реакции российских политиков и пропагандистов на форму сборной Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 480

Все по теме:

Сборная Украины, Россия, Мирон Маркевич, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
02 Украина - Кипр: букмекеры назвали вероятный счет
03 Канада выиграла чемпионат мира по хоккею в Латвии (видео)
04 УЕФА ответил на нападки россиян из-за новой формы сборной Украины
05 Украина - Кипр: онлайн матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь