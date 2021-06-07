"Наглые требования": Маркевич жестко ответил россиянам насчет новой формы сборной Украины

Известный украинский футбольный специалист, глава Комитета сборных УАФ Мирон Mаркевич прокомментировал скандал, который возник после публикации фото новой формы сборной Украины.

На форме национальной команды нанесены контуры всей территории Украины. В России бурно отреагировали на это из-за Крыма, а также лозунгов "Слава Украине!" и "Героям Слава!", которые написаны на футболке. Местные чиновники даже призвали УЕФА запретить новую экипировку "Желто-синих", однако в футбольном союзе уже одобрили форму. Экс-тренер "Днепра" и "Металлиста" считает, что россиянам следует заняться своими проблемами, в частности, решением ситуации с допинг-скандалами. Кроме того, Маркевич напомнил представителям РФ, что именно они оккупировали Крым.

"Их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать", - цитирует Маркевича meta-ratings.

Ранее "Телеграф" сообщал о реакции российских политиков и пропагандистов на форму сборной Украины.