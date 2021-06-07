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Нам важна не реакция России, а отзыв на презентацию формы в Украине - УАФ

Нам важна не реакция России, а отзыв на презентацию формы в Украине - УАФ
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф

В Украинской ассоциации футбола заявили, что не считают важным бурную реакцию России на новую форму сборной. Об этом изданию "Телеграф" рассказал пресс-секретарь УАФ Ярема Городчук.

"Нам важно не то, какова реакция России, а каков отклик на презентацию формы в Украине, - заявили в Ассоциации. - Для УАФ и национальной сборной очень важно то, что новая форма получила такой мощный положительный резонанс именно в Украине, а также среди миллионов наших соотечественников по всему миру, и понравилась нашим болельщикам".

Как подчеркнули в комментарии "Телеграфу", для УАФ важно, что такие вещи становятся серьезным объединяющим и мобилизующим фактором среди украинских любителей футбола накануне Евро-2020.

Между тем, президент Украинской ассоциация футбола Андрей Павелко рассказал на своей странице в Facebook, что идея нового дизайна формы возникла на историческом матче Украина - Португалия. Тогда национальная сборная победила действующего чемпиона Европы, что и позволило попасть на Евро-2020. Как пояснил Павелко, главный замысел - отобразить энергетику и атмосферу того вечера. Именно поэтому использованы очертания государственных границ Украины. Для этого на форме размещен оберег-карта Украины.

Слухи о том, что УЕФА может обжаловать украинскую форму из-за обращения России, в УАФ опровергают. По словам Павелко, юристы Ассоциации плодотворно и долго сотрудничали с УЕФА.

"Приходилось согласовывать каждый нюанс - от полутонов контуров до перемещения национального герба в центр. Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза", - говорится в сообщении президента УАФ.

Как сообщал "Телеграф", блогер Сергей Фурса указал на комплекс России, который обнажился во время скандала с формой сборной Украины.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Евро-2020, Сборная Украины по футболу, УАФ, новая форма сборной Украины по футболу.
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