"Они выглядят жалко": блогер указал на комплекс России, проявившийся в скандале с формой сборной Украины

Скандал с формой сборной Украины по футболу на Евро-2020, вскрыл главный «нарыв» в российской пропаганде, кричащая изо всех углов про российский Крым, на самом деле знает правду и скрывает ее очень плохо.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер и экономист Сергей Фурса.

"Они знают, что Крым украинский. И их бесит, когда об этом упоминают. Огромная неуверенность, как у подростка, который ходит в зал без толку, который борется с прыщами, прорывается в тысячи пропагандистских сюжетах. Если вы уверены в себе и вас назвали дураком, вам будет все равно. Если же вы в тайне подозреваете, что вокруг все умнее вас и пытаетесь это скрыть, то полезете в драку. Эмоционально. И с криками. Потому что вас цепляет", - сказал он.

По словам блогера, именно по этой причине "русских цепляет карта Украины с Крымом".

"Потому что, несмотря на браваду и лозунги они все понимают. И ничего не могут поделать. Понимают, что для всего мира Крым - это Украина. Что Крым – это Украина по международному праву. И что украденное рано или поздно придется вернуть. И это их бесит", - резюмировал Фурса.

Как сообщал "Телеграф", ранее скандал с формой сборной Украины по футболу возник после заявления депутата Государственной Думы России Дмитрия Свищева о том, что форму нужно запретить.