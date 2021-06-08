Андрей Шевченко прокомментировал недовольство россиян касательно формы сборной Украины

После победного матча над Кипром главный тренер национальной сборной Украины в категоричной форме прокомментировал массовое недовольством россиян формой Украины на Евро-2020.

"Реакция в России на нашу форму меня вообще не интересует. Меня интересует только реакция украинских болельщиков. А нашим болельщикам новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен", - сказал Андрей Шевченко.

"Телеграф" напоминает. что УЕФА отреагировал на многочисленные нападки россиян на новую форму сборной Украины, заявив, что футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки. Вчера команда Андрея Шевченко в новом комплекте в товарищеском матче обыграла Кипр, а уже в воскресенье, 13 июня, в Амстердаме стартует на Чемпионате Европы матчем против сборной Нидерландов