Сборная Украины в новой форме сняла проклятие одного гола: видеообзор матча с Кипром

В понедельник, 7 июня, сборная Украины в рамках контрольного матча принимала команду Кипра. Встреча проходила в Харькове на ОСК "Металлист" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В первом тайме украинцы владели тотальным преимуществом, однако забить с игры все никак не получалось. Яремчук не реализовал несколько убойных моментов, а Зинченко угодил издали в штангу. Однако напор украинцев все-таки дал свои плоды. В первом тайме "Сине-желтые" заработали и реализовали два пенальти. Отличились Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко. Во втором тайме "Дружина" довела счет до крупного после ударов Романа Яремчука и Ярмоленко, оформившего дубль. Отметим с 36-й минуты киприоты играли в меньшинстве после удаления Панайоту.

Примечательно, что сборная Украины до встречи с Кипром 12 матчей подряд не могла забить больше одного гола за игру.

Украина 4:0 Кипр

Голы: Ярмоленко 37' (с пенальти), 65' , Зинченко 45+2' (с пенальти), Яремчук 59'

Удаление: Панайоту 36'

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Яремчука:

Видео гола Ярмоленко:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

"Телеграф" напоминает, что во время майского и июньского сборов сборная Украины не сумела обыграть Бахрейн, а также минимально одолела команду Северной Ирландии. На Евро-2020, которое стартует 11 июня "Сине-желтые" сыграют в группе С с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне матча с Кипром сборная Украины получила новую форму. В РФ из-за украинской экипировки началась массовая истерия, однако в УЕФА уже ответили россиянам на призыв запретить нашей команде форму с очертанием государственных границ.