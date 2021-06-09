Шевченко эффектно "наказал" Марлоса за опоздание

Вечером 8 июня национальная сборная Украины прибыла в Бухарест, и сегодня проводит там первый полноценный день в рамках подготовки к Евро-2020.

Правда, в Харькове, перед самим вылетом в столицу Румынии случился комичный эпизод: почти вся когда команда уже в нарядных костюмах собралась на фотосессию, в то время как Марлос только подбирался к партнёрам. Но Андрей Шевченко, судя по всему, был в добром настроении духа, и поэтому вместо замечания за опоздание помог хавбеку "Шахтёра" завязать галстук.



"Телеграф" напоминает, что капитан сборной Украины Андрей Пятов заявил, что не подавал УЕФА командный плейлист с российскими исполнителями. Уже в это воскресенье, 13 июня, главная команда нашей страны в первом матче Чемпионата Европы сыграет против сборной Нидерландов.