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Шевченко эффектно "наказал" Марлоса за опоздание

Шевченко эффектно "наказал" Марлоса за опоздание
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф Ютуб УАФ

Вечером 8 июня национальная сборная Украины прибыла в Бухарест, и сегодня проводит там первый полноценный день в рамках подготовки к Евро-2020.

Правда, в Харькове, перед самим вылетом в столицу Румынии случился комичный эпизод: почти вся когда команда уже в нарядных костюмах собралась на фотосессию, в то время как Марлос только подбирался к партнёрам. Но Андрей Шевченко, судя по всему, был в добром настроении духа, и поэтому вместо замечания за опоздание помог хавбеку "Шахтёра" завязать галстук.

"Телеграф" напоминает, что капитан сборной Украины Андрей Пятов заявил, что не подавал УЕФА командный плейлист с российскими исполнителями. Уже в это воскресенье, 13 июня, главная команда нашей страны в первом матче Чемпионата Европы сыграет против сборной Нидерландов.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Марлос, Евро-2020.
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