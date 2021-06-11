Скачать
Пятница, 11.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Нидерланды - Украина: матч Евро-2020 рассудит немецкий юрист
Нидерланды - Украина: матч Евро-2020 рассудит немецкий юрист
У фаворитов Евро-2020 рассорились нападающие
У фаворитов Евро-2020 рассорились нападающие
Австрия - Северная Македония: где и когда смотреть матч соперников сборной Украины на Евро-2020
Австрия - Северная Македония: где и когда смотреть матч соперников сборной Украины на Евро-2020
"Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными лозунгами сборной по футболу
"Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными лозунгами сборной по футболу

Нидерланды - Украина: где и когда смотреть матч Евро-2020

Нидерланды - Украина: где и когда смотреть матч Евро-2020
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

13 июня сборные Нидерландов и Украины закроют программу воскресных матчей чемпионата Европы по футболу. Встреча состоится в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Марлос прямо из душевой подсказал Бущану, как потащить пенальти от Зинченко (видео)

В прямом эфире в Украине матч Нидерланды - Украина покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". В сети онлайн-трансляция игры будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в котором оперативно будут доступны видео лучших моментов.

Сборные Украины и Нидерландов выступают в группе С вместе с командами Австрии и Северной Македонии, которые свой поединок первого тура групповой стадии начнут на три часа раньше

Ранее стало известно, кто рассудит матч Нидерланды - Украина.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 344

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Марлос прямо из душевой подсказал Бущану, как потащить пенальти от Зинченко (видео)
02 Бельгия - Россия: где и когда смотреть матч Евро-2020
03 Бельгия - Россия: букмекеры удивили прогнозом на матч Евро-2020
04 "Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными лозунгами сборной по футболу
05 У фаворитов Евро-2020 рассорились нападающие
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь