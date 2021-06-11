Нидерланды - Украина: где и когда смотреть матч Евро-2020

13 июня сборные Нидерландов и Украины закроют программу воскресных матчей чемпионата Европы по футболу. Встреча состоится в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Нидерланды - Украина покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". В сети онлайн-трансляция игры будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в котором оперативно будут доступны видео лучших моментов.

Сборные Украины и Нидерландов выступают в группе С вместе с командами Австрии и Северной Македонии, которые свой поединок первого тура групповой стадии начнут на три часа раньше.

Ранее стало известно, кто рассудит матч Нидерланды - Украина.

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