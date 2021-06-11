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Австрия - Северная Македония: где и когда смотреть матч соперников сборной Украины на Евро-2020

Австрия - Северная Македония: где и когда смотреть матч соперников сборной Украины на Евро-2020
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter oefb1904

Сборные Австрии и Северной Македонии откроют программу матчей в группе С на чемпионате Европы по футболу. Встреча состоится в Бухаресте на "Арена Националэ", начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

Австрия - Северная Македония: анонс матча

В прямом эфире в Украине матч Австрия - Северная Македония покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за live-трансляций игры можно будет следить в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" будет вести текстовую трансляцию матча. У нас на сайте оперативно появятся видео голов и лучших моментов встречи.

"Телеграф" напоминает, что Австрия и Северная Македония на ЧЕ-2020 выступают в квартете С вместе с командами Украины и Нидерландов. "Желто-синие" стартуют на Евро-2020 также 13 июня.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Сборная Австрии, Сборная Северной Македонии.
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