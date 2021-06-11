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Луческу оценил шансы сборной Украины на Евро-2020

Луческу оценил шансы сборной Украины на Евро-2020
Обновлено 19:34 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался о сборной Украины накануне старта чемпионата Европы по футболу-2020.

Как Украине выйти из группы: турнирные расклады Евро-2020

По мнению румынского специалиста, "Желто-синие" являются грозной силой в Европе с конкурентоспособной атакой, которая построена на футболистах, играющих в Европе. Несмотря на то, что в защите сборной Украины в основном футболисты из национального первенства, Мистер считает нашу команду "сбалансированной и с хорошим потенциалом". Кроме того, коуч киевлян уверен, что подопечные Андрея Шевченко пройдут групповой барьер Евро-2020.

"Несомненно, сборная Украины выйдет из группы на Евро-2020", - цитирует специалиста gsp.ro.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами. Ранее мы сообщали, где и когда смотреть этот матч, а также рассказывали о котировках букмекеров на эту игру.

Отметим, в квартете С "Желто-синие" также сыграют с Северной Македонией и Австрией.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Мирча Луческу, Футбол.
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