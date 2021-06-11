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Как Украине выйти из группы: турнирные расклады Евро-2020

Как Украине выйти из группы: турнирные расклады Евро-2020
17:58 Сегодня Телеграф UEFA Українська асоціація футболу

Евро-2020 - второе континентальное первенство, в котором примут участие не 16, а 24 команды. Команды разделены на 6 групп по 4, а на выход в 1/8 имеют право 2 лучшие из каждой группы и 4 лучших третьих места. Соответственно, для выхода в 1/8 сборной Украины нужно или занять одно из первых двух мест, или иметь показатели среди третьих команд лучше, чем хотя бы у двух других сборных, занявших это место. При равенстве очков считаются сначала очные встречи, а уже затем разница голов.

Интересный момент: если у двух команд, которые встречаются в третьем туре группового этапа, равенство по всем показателям и ничья в очном матче, они проводят серию 11-метровых (при условии, что столько же очков не набрала третья сборная, в этом случае для определения лучших применяются стандартные положения регламента).  

Нидерланды - Украина: где и когда смотреть матч Евро-2020

Если дружина Андрея Шевченко займёт первое место в группе C, где нашими соперниками являются Нидерланды, Австрия и Северная Македония - то в 1/8 финала мы сыграем против лучшего третьего места группы D, E или F. В случае второго - с победителем группы A. Если третья команда группы C окажется одной из лучших (и ей станет именно Украина), то в 1/8 финала она может сыграть с победителем группы F или E. 

"Телеграф" напоминает, сколько сборная Украины может заработать на Евро-2020.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, УЕФА, Евро-2020.
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