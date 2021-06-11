Австрия - Северная Македония: прямая трансляция матча

В первом поединке группы С, в которому входит также и сборная Украины, встретятся команды Австрии и Северной Македонии. Игра пройдёт в Бухаресте на "Национальном" стадионе, где свои матчи против этих команд как раз и проведут подопечные Андрея Шевченко. "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию матча. Здесь можно будет оперативно увидеть все голы и лучшие моменты поединка.

Австрия -:- Северная Македония

(начало в 19:00)

Фаворитом встречи по мнению специалистов является дружина Франко Фоды. Однако Северная Македония - абсолютный новичок турнира, и может преподнести соперникам любой сюрприз.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда можно будет посмотреть матч соперников сборной Украины.