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Австрия - Северная Македония: прямая трансляция матча

Австрия - Северная Македония: прямая трансляция матча
16:35 Сегодня Телеграф liveonscore

В первом поединке группы С, в которому входит также и сборная Украины, встретятся команды Австрии и Северной Македонии. Игра пройдёт в Бухаресте на "Национальном" стадионе, где свои матчи против этих команд как раз и проведут подопечные Андрея Шевченко. "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию матча. Здесь можно будет оперативно увидеть все голы и лучшие моменты поединка.

Австрия - Северная Македония: анонс матча соперников сборной Украины 

                                                   Австрия -:- Северная Македония  

                                                              (начало в 19:00)  

Фаворитом встречи по мнению специалистов является дружина Франко Фоды. Однако Северная Македония - абсолютный новичок турнира, и может преподнести соперникам любой сюрприз. 

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда можно будет посмотреть матч соперников сборной Украины.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Австрии, Евро-2020, Горан Пандев, Франко Фода, Сборная Северной Македонии, Игор Ангеловски.
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