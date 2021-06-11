Австрия - Северная Македония: анонс матча соперников сборной Украины

Наш квартет, а именно группа С, начнёт свою борьбу Евро-2020 с матча между Австрией и Северной Македонией. Пройдёт он в румынской столице - городе Бухарест, а начал матча запланировано на 19:00 воскресенья, 13 июня.

Австрия сыграет на турнире третий раз. Собственно, как и Украина. Главный тренер команды - немец Франко Фода. Собственно, в немецкой Бундеслиге играют и большинство игроков команда. К примеру, до последнего там играл Давид Алаба, который судя по всему вот-вот перейдёт из мюнхенской "Баварии" в мадридский "Реал". Кстати, можем отметить параллель с Зинченко - левый защитник (в случае Алабы порой и центральный) в клубе и атакующий игрок центра поля в сборной. Отметить можно также атакующего хава "Ляйпцига" Марселя Забитцера.

Северная Македония - абсолютный дебютант больших турниров. Право играть на Евро-2020 команда Игора Ангеловски получила благодаря Лиге Наций, где стала абсолютным победителем Лиги D, в решающих поединках за право играть на турнире обыграв Косово и Грузию. Главное действующее лицо команды - 38-летний форвард итальянского "Дженоа" Горан Пандев, получивший исторический для себя шанс. Именно он забил решающих гол в ворота грузинов, который вывел балканцев на турнир.

Фавориты матча по мнению букмекеров - австрийцы.

Прогноз автора: 1:1

"Телеграф" напоминает, что Чемпионат Европы стартует сегодня, 11 июня, матчем между Турцией и Италией, который состоится в Риме.