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Нидерланды - Украина: анонс первого матча команды Шевченко на Евро-2020

Нидерланды - Украина: анонс первого матча команды Шевченко на Евро-2020
14:14 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу

Сборная Украины начнёт свой путь на Евро-2020 с поединка против Нидерландов. Матч состоится в воскресень, 13 июня, и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Франк де Бур уже перед самим турниром потерял двух футболистов - Яспера Силлессена, который заразился коронавирусом, а также травмировавшегося Донни ван де Бека. Также не забываем, что ещё с октября травмирован один из лучших защитник планеты - игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Главной звездой команды можно назвать Джорджиньо Вейналдума, который только перешёл в ПСЖ из того таки "Ливерпуля". Интересные личности есть и в атаке - к примеру, вингер "Лиона" Мемфис Депай и форвард "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст, забивший 20 мячей в Бундеслиге. Сильно ли повлияет на "оранжевых" смена Рональда Кумана, который вывел команду на первый большой турнир после Мундиаля 2014-го года - покажет только время.

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Сборную Украины с "оранжевыми" объединяет одна деталь: обе команды скорее проиграли, чем выиграли от переноса Евро. Главный действующие лица команды Андрея Шевченко - Александр Зинченко и Руслан Малиновский, выступающие в топовых европейских чемпионатах. В матче с Кипром наконец-то прервал свою голевую голевую засуху и Роман Яремчук. Нельзя не отметить и старания Андрея Ярмоленко, смахивающего уже на ветерана, а также 18-летний оплот обороны - Илью Забарного.  

Фаворит матча по мнению букмекеров - "оранье", однако мы верим в нашу команду. И потому прогноз автора - 1:1. 

"Телеграф" напоминает, что "Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными лозунгами национальной сборной Украины.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Евро-2020, Франк де Бур, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Джорджиньо Вейналдум.
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