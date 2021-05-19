Сборная Германии объявила состав на Евро-2020: есть несколько сюрпризов

Сборная Германии по футболу объявила состав на грядущий чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба команды в twitter.

Список из 26 счастливчиков не обошелся без сюрпризов, в частности, главный тренер Бундестим Йоахим Лев с собой на Евро взял ветеранов Матса Хуммельса и Томаса Мюллера, которые не играли за национальную команду с 2018 года. Кроме того, в заявку немецкой команды попал и 17-летний хавбек "Баварии" Джамал Мусиала, который недавно отказался выступать за сборную Англии, сделав выбор в пользу Германии.

Полная заявка сборной Германии на Евро-2020 выглядит следующим образом:

Сборная Германии на Евро-2020 сыграет в "группе смерти" вместе с Францией, Венгрией и Португалией. Чемпионат Европы продлится с 11 июня по 11 июля.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему на Евро-2020 отказался ехать немец Марк-Андре тер Штеген.