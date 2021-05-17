Звезда "Барселоны" не поедет на Евро-2020

Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген сообщил, что пропустит ближайший чемпионат Европы по футболу.

По словам немецкого стража ворот, он принял такое решение, чтобы полностью залечить старую травму. Ожидается, что голкипер перенесет хирургическое вмешательство на колене, а за Евро-2020 он будет следить только с экрана телевизора.

"Впервые за много лет я буду наблюдать за играми дома, поддерживая свою страну. Надеюсь, мы победим!" - написал кипер на своей страничке в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marc ter Stegen (@mterstegen1)

Чемпионат Европы по футболу пройдет на полях Старого Света с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Германии сыграет в группе F вместе с Францией, Венгрией и Португалией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая сборная объявила состав на Евро-2020.