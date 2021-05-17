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Звезда "Барселоны" не поедет на Евро-2020

Звезда "Барселоны" не поедет на Евро-2020
Обновлено 18:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram mterstegen1

Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген сообщил, что пропустит ближайший чемпионат Европы по футболу.

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По словам немецкого стража ворот, он принял такое решение, чтобы полностью залечить старую травму. Ожидается, что голкипер перенесет хирургическое вмешательство на колене, а за Евро-2020 он будет следить только с экрана телевизора.

"Впервые за много лет я буду наблюдать за играми дома, поддерживая свою страну. Надеюсь, мы победим!" - написал кипер на своей страничке в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Marc ter Stegen (@mterstegen1)

Чемпионат Европы по футболу пройдет на полях Старого Света с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Германии сыграет в группе F вместе с Францией, Венгрией и Португалией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая сборная объявила состав на Евро-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Германии, Футбол, Евро-2020, Марк-Андре тер Штеген.
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