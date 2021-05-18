Италия объявила состав на Евро-2020

Сборная Италии огласила предварительный состав на ближайший чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Скуадра Адзурры в Instagram.

В предварительный список игроков главный тренер команды Роберто Манчини взял с собой на заключительный сбор перед чемпионатом Европы 33 футболиста. Ближе к первому июня наставник определится с финальной заявкой на ЧЕ.

Предварительный состав сборной Италии на ЧЕ-2020:

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Вратари : Алессио Краньо ("Кальяри"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино")

: Алессио Краньо ("Кальяри"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино") Защитники : Франческо Ачерби ("Лацио"), Мануэль Ладзари ("Лацио"), Алессандро Бастони ("Интер"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Джанлука Манчини ("Рома"), Леонардо Спинаццола ("Рома"), Рафаэль Толои ("Аталанта")

: Франческо Ачерби ("Лацио"), Мануэль Ладзари ("Лацио"), Алессандро Бастони ("Интер"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Джанлука Манчини ("Рома"), Леонардо Спинаццола ("Рома"), Рафаэль Толои ("Аталанта") Полузащитники : Николо Барелла ("Интер"), Стефано Сенси ("Интер"), Гаэтано Кастровилли ("Фиорентина"), Брайан Кристанте ("Рома"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Мануэль Локателли ("Сассуоло"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Марко Верратти (ПСЖ)

: Николо Барелла ("Интер"), Стефано Сенси ("Интер"), Гаэтано Кастровилли ("Фиорентина"), Брайан Кристанте ("Рома"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Мануэль Локателли ("Сассуоло"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Марко Верратти (ПСЖ) Форварды: Андреа Белотти ("Торино"), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Джакомо Распадори ("Сассуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Федерико Кьеза ("Ювентус"), Винченцо Грифо ("Фрайбург"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Маттео Политано ("Наполи"), Мойзе Кин (ПСЖ).

"Телеграф" напоминает, что Евро-2020 стартует 11 июня. Сборная Италии на групповой стадии турнира сыграет в квартете А вместе с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бельгия уже подала заявку на Евро-2020.