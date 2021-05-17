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Один из фаворитов объявил состав на Евро-2020

Один из фаворитов объявил состав на Евро-2020
15:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter BelRedDevils

Сборная Бельгии, которая является одним из главных фаворитов грядущего чемпионата Европы по футболу, объявила состав на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба "Красных Дьяволов" в twitter.

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С собой главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес взял с собой, пожалуй, саму грозную атаку в лице форварда Ромелу Лукаку, атакующих хавбеков Кевина Де Брюйне, Эдена Азара и других. 

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Матс Зельс ("Страсбург").

Защитники: Тоби Альдервейрельд ("Тоттенхэм"), Дедрик Бойата ("Герта"), Джейсон Денайер ("Лион"), Томас Вермален ("Виссел Кобе"), Ян Вертонген ("Бенфика").

Полузащитники: Янник Карраско ("Атлетико"), Тимоти Кастань "(Лестер"), Насер Шадли ("Башакшехир"), Торган Азар ("Боруссия Д"), Тома Мунье ("Боруссия Д"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон2), Деннис Прат ("Лестер"), Юри Тилеманс ("Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Аксель Витсель ("Боруссия" Д), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Эден Азар ("Реал"), Леандро Троссар ("Брайтон"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Джереми Доку ("Ренн").

Форварды: Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Миши Батшуайи ("Кристал Пэлас"), Ромелу Лукаку ("Интер").

"11.5 миллионов бельгийцев, 26 имен, одна цель", - гласит сообщение сборной Бельгии в twitter.

Отметим, на Евро-2020 сборная Бельгии сыграет в группе B вместе с командами России, Дании и Финляндии.

"Телеграф" напоминает, что сборная Бельгии возглавляет рейтинг сборных ФИФА.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии.
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