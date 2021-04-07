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ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных: на каком месте Украина

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных: на каком месте Украина
18:00 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новые рейтинги сборных. Команда Украины по итогам мартовских матчей осталась на 24-м месте. 

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Первая десятка немного поменялась, в частности, это касается второй пятерки команд. Сборная Италии подвинула Аргентину и Уругвай, заняв седьмое место, а Дания выбила Мексику из десятки. Лидирует в рейтинге сборная Бельгии, второе место у французов, а бразильцы третьи. Сборная Украины сохранила за собой 24-е место. 

Что касается соперников нашей команды в отборе на ЧМ-2022, то то только французы (2-е место) находятся выше, Финляндия (54), Босния и Герцеговина (55), Казахстан (124).

Что касается соперников сборной Украины на Евро-2020, то Нидерланды (16), Австрия (23), Северная Македония (62).

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:

"Телеграф" напоминает, что в марте подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Францией, а также потеряли очки с Финляндией и Казахстаном.

Ранее "Телеграф" сообщал, что матчи сборной Украины на Евро-2020 пройдут со зрителями.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, ФИФА, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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