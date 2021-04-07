ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных: на каком месте Украина

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новые рейтинги сборных. Команда Украины по итогам мартовских матчей осталась на 24-м месте.

Первая десятка немного поменялась, в частности, это касается второй пятерки команд. Сборная Италии подвинула Аргентину и Уругвай, заняв седьмое место, а Дания выбила Мексику из десятки. Лидирует в рейтинге сборная Бельгии, второе место у французов, а бразильцы третьи. Сборная Украины сохранила за собой 24-е место.

Что касается соперников нашей команды в отборе на ЧМ-2022, то то только французы (2-е место) находятся выше, Финляндия (54), Босния и Герцеговина (55), Казахстан (124).

Что касается соперников сборной Украины на Евро-2020, то Нидерланды (16), Австрия (23), Северная Македония (62).

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:

"Телеграф" напоминает, что в марте подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Францией, а также потеряли очки с Финляндией и Казахстаном.

Ранее "Телеграф" сообщал, что матчи сборной Украины на Евро-2020 пройдут со зрителями.